Челябинский театр кукол впервые за 90 лет вышел со спектаклем на улицы

Зрителей будут удивлять фаер-шоу, ходулями и дымовыми пушками

К 90-летнему юбилею Челябинского театра кукол артисты решили сделать подарок не только себе, но и горожанам. Впервые за всю историю театра они осмелились на уличный спектакль, но подошли к этому нестандартно. Просто сыграть постановку им показалось мало, а вот пройтись по парку или Кировке на ходулях, побить в барабаны из бочек, помахать дымовыми шашками — вот это идеально. Что в итоге получилось — в фоторепортаже ИА «Первое областное».

«Куклы в городе Че» — это спектакль без слов. Все, что произносят артисты, это: «Чё?», «Чё такое?», «А ничё!». Как шутят сами актеры, это потому, что главное междометие Челябинска — как раз «чё». А еще артисты выходят из зоны комфорта: покидают любимые стены театра и выходят на новую площадку. При этом актеры будто пытаются показать все грани своей работы и все умения: музыку они могут извлекать железной цепью, проводя ей по бочке, играть роль с двухметровой вышки для них не проблема, а носить гигантские костюмы орлов — раз плюнуть.

«До этого практики уличных спектаклей у нас не было, и мы надеемся, что это только начало. Эта постановка многоплановая, очень зрелищная. Этот спектакль мы посвящаем и дарим городу Челябинску в день своего рождения», — поделился главный режиссер театра Вольховского Александр Борок.





Сама постановка понятна без слов. На землю падает метеорит (привет Челябинску!), на нем в наш мир попал инопланетный пилот космического тела. Он хочет вернуться в свой мир, но для этого ему необходима помощь. И так он перемещается по разным мирам и ищет способ улететь к себе. В разных вселенных ему помогают стимпанк-человечки, огромные фиолетово-белые вороны, двуликие создания. Конечно, в итоге побеждает добро, и пилот возвращается домой на летучем корабле.





Как признается режиссер спектакля Юрий Устюгов, историю продумывали под город, под историю самого театра, какие-то факты о Челябинске. Поэтому здесь и появился тот самый метеорит. А оживет история на улице, потому что челябинскому театру такой эксперимент был нужен.

«На улице другие законы работают, нужно быть энергетически заряженным, чтобы удержать внимание зрителей. Здесь нет кулис, нет ничего, за что можно спрятаться, на первый план выходят и куклы, и кукловоды. Они взаимодействуют друг с другом, и тут никто никуда не прячется, все на виду. Это уникальное ощущение, когда ты работаешь на полторы тысячи человек, которые собрались вокруг тебя, только потому что они мимо проходили. И ты держишь их внимание, погружаешь их в историю, они вместе с тобой проходят историю», — рассказал режиссер.





Спектакль особо не отличается от работы актеров в здании театра: работать с куклами, взбираться на декорации, играть музыку. Но до спектакля будет происходить та самая экспериментальная часть. До начала показа актеры на ходулях прогуляются по аллее парка Гагарина или пешеходной Кировке, будут бить в барабаны, здороваться с челябинцами и звать случайных прохожих на представление.

«Выйти из зоны комфорта для актера значит освоить новые возможности, такие как встать на ходули, взять в руки дым-машину. Но покинуть зону комфорта мы приглашаем и наших любимых зрителей. Они не будут сидеть в мягких креслах», — рассказал артист театра Александр Малышев.





После трех показов спектакль не канет в Лету. Он станет полноправной частичкой репертуара театра, его будут играть и в будущем — когда позволит погода.