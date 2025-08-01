В Челябинске пройдут три режиссерские лаборатории

Искать новые темы для спектаклей будут в Камерном, Молодежном и Драмтеатре

В Челябинске в начале нового театрального сезона пройдут сразу три творческих лаборатории, участники которых будут создавать эскизы постановок. В будущем мини-работы трансформируются в полноценные спектакли и попадут на челябинскую сцену. О планах сразу трех театров рассказали в региональном Минкульте.

Театр драмы станет первой площадкой, где пройдет лаборатория. Уже 5 августа здесь стартует «Челаба». В течение недели режиссеры Иван Миневцев, Игорь Бармасов, Дмитрий Писарев и Александр Сысоев будут создавать эскизы на основе пьес уральских авторов, а 9 и 10 августа с работами смогут познакомиться зрители. Уже известно, что для челябинцев готовят мини-постановки «Бажов. НесказАнное» (попытка понять писателя), «Приемыш» Мамина-Сибиряка, «Географ глобус пропил» по роману Алексея Иванова и криминальную комедию «Мы с тобой никогда не умрем» по пьесе Валерия Шергина.

Молодежный театр следующим будет думать над новыми спектаклями. С 2 по 7 сентября на «Контуре комедии» соберутся молодые режиссеры, студенты театральных вузов, критики, театроведы и творческие деятели. Каждый участник подготовит один эскиз, по итогам интенсивов лучшая работа ляжет в основу будущих постановок.

В ноябре режиссерская лаборатория под слоганом «Опять 25-ть!» пройдет в Камерном театре. С 13 по 18 число три режиссера будут ставить эскизы по пьесам отечественных и зарубежных драматургов. Какие-то из получившихся зарисовок смогут перерасти в полноценный спектакль и попасть на сцену Камерного.