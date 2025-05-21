Челябинская актриса Марина Гез уходит из Камерного театра, чтобы развивать карьеру управленца. Информацию об этом ИА «Первое областное» подтвердил директор Камерного Павел Михайлов.
По словам Павла Михайлова, сотрудничество артистки с театром продолжится, она будет выходить в спектаклях, в которых уже работала. На прошедшей встрече «Камерный вайб» сама Марина Гез объявила, что доиграет постановки в этом театральном сезоне.
«Коллеги желают ей удачи, успеха, терпения на новом поприще. Это не трагедия — это шаг в будущее. Марина видит себя руководителем, она окончила вуз и получила специальное образование, это ее спланированное решение двигаться дальше. Я надеюсь, что у нее получится быть талантливым руководителем, который будет удивлять город новыми формами, интересными проектами. В последнее время Марина в Камерном театре проводила ряд творческих проектов, за что мы очень благодарны. Кто знает, может быть, когда-то в театре появится новый спектакль с участием Марины», — поделился директор Камерного театра.
Марина Гез стала директором кинотеатра «Знамя». Также у нее в подчинении будут и другие учреждения культуры.
Напомним, в Камерный театр Марина Гез пришла в 2006 году после окончания театрального факультета ЧГАКИ. Актриса играла в спектаклях «Слон», «Убивая Гонзаго», «Коварство и любовь», «Без вины виноватые», «Кровавая свадьба», «Generation „П“», «Москва — Петушки», «Мандат», «Мелкий бес», «Шекспир. Макбет», «Третья голова», «Восемь любящих женщин».