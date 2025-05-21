Актриса Марина Гез покидает Челябинский Камерный театр

Она возглавила кинотеатр «Знамя»

Челябинская актриса Марина Гез уходит из Камерного театра, чтобы развивать карьеру управленца. Информацию об этом ИА «Первое областное» подтвердил директор Камерного Павел Михайлов.

По словам Павла Михайлова, сотрудничество артистки с театром продолжится, она будет выходить в спектаклях, в которых уже работала. На прошедшей встрече «Камерный вайб» сама Марина Гез объявила, что доиграет постановки в этом театральном сезоне.

«Коллеги желают ей удачи, успеха, терпения на новом поприще. Это не трагедия — это шаг в будущее. Марина видит себя руководителем, она окончила вуз и получила специальное образование, это ее спланированное решение двигаться дальше. Я надеюсь, что у нее получится быть талантливым руководителем, который будет удивлять город новыми формами, интересными проектами. В последнее время Марина в Камерном театре проводила ряд творческих проектов, за что мы очень благодарны. Кто знает, может быть, когда-то в театре появится новый спектакль с участием Марины», — поделился директор Камерного театра.

Марина Гез стала директором кинотеатра «Знамя». Также у нее в подчинении будут и другие учреждения культуры.

Напомним, в Камерный театр Марина Гез пришла в 2006 году после окончания театрального факультета ЧГАКИ. Актриса играла в спектаклях «Слон», «Убивая Гонзаго», «Коварство и любовь», «Без вины виноватые», «Кровавая свадьба», «Generation „П“», «Москва — Петушки», «Мандат», «Мелкий бес», «Шекспир. Макбет», «Третья голова», «Восемь любящих женщин».