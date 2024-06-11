Эскиз новой постановки показали в Челябинском Камерном театре

Она может появиться в репертуаре со следующего сезона

В Камерном театре Челябинска стартовала экспериментальная лаборатория «ГоГоГо». За пять дней режиссеры из Перми, Москвы и Санкт-Петербурга должны не просто подготовить читку, а создать прообраз будущего спектакля. За первым показом наблюдал наш фотокорреспондент. Делимся фотографиями из Дома актера.

Первой постановкой стал «Песочный человек» по новелле Гофмана. Режиссером выступил Дмитрий Огородников из Перми.

Показали эскиз не на традиционной театральной сцене Камерного, а в помещении Дома актера. Здесь собрались зрители и команда жюри, в состав которой вошли эксперты «Золотой маски» Екатерина Морозова, Александр Вислов, Вера Сердечная и Андрей Пронин.

Сказку немецкого романтика осовременили и превратили не просто в спектакль, а в сеанс психотерапии.

«Песочный человек» — зловещая история о любви, смерти и детских страхах, мешающих взрослому человеку принять жизнь.

«Песочный человек» может появиться в репертуаре Камерного уже со следующего года. Если жюри признает его лучшей постановкой, он пропишется в Челябинске на долгое время.

Эту историю любил Зигмунд Фрейд и считал ее прекрасной иллюстрацией того, что тайное всегда выходит наружу.

Главные роли исполнили актеры Камерного театра Александр Сметанин и Виктория Бухарина.

Следующие эскизы покажут в баре «ИЗО», репзале и на сцене Камерного театра.

Победителя озвучат сегодня вечером, 11 июня.