Челябинский фестиваль балета посетили свыше 6,5 тысячи человек

Зрители увидели выступления сразу четырех театров и Академии Вагановой

В Челябинске завершился международный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой», который посетили 6,6 тысячи человек. Как рассказали в региональном Минкульте, в этом году фишкой стало участие сразу нескольких новых коллективов, в том числе Академии русского балета.

На праздник балета на Южный Урал впервые приехали самый северный в мире оперный театр Республики Саха и Санкт-Петербургский театр имени Леонида Якобсона. Оба показывали одноактные балеты: Саха — «Геометрию движения» и «Сияющий камень», Санкт-Петербург — «598 тактов», «Озорные частушки» и «Блестящий дивертисмент».

В третий раз на фестивале побывали артисты из Республики Марий Эл, в этом году они решили привезти балет «Война и мир».

Челябинский театр оперы и балета традиционно представил на фестивале новинку, на этот раз — балет «Кармен» с оперными вставками. На предпоказе сумел побывать наш корреспондент, чтобы понять, зачем Челябинску нужна постановка Надежды Калининой.

Закрыла фестиваль «В честь Екатерины Максимовой» Академия русского балета имени Вагановой. Своих воспитанников привез маэстро Николай Цискаридзе. До выступления артист и ученики успели прогуляться по Челябинску, затем Николай Цискаридзе провел творческую встречу с фанатами и подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Челябинской области. А до отъезда премьер Большого театра сходил в Музей изобразительных искусств и слепил знаменитые уральские пельмени.