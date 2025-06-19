Санкт-Петербургский театр Якобсона показал челябинцам сразу три одноактных балета

Артисты выступили на международном фестивале «В честь Екатерины Максимовой»

Два вечера подряд в Челябинске выступали артисты Санкт-Петербургского академического театра имени Леонида Якобсона. Артисты привезли на фестиваль «В честь Екатерины Максимовой» сразу три балета, правда одноактных, поэтому их объединили в один спектакль. На танцевальном попурри побывал фотокорреспондент ИА «Первое областное».

Первым танцоры отыграли «598 тактов» Вячеслава Самодурова — спектакль, номинированный на «Золотую маску» и удостоенный высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». Это разговор через современную хореографию о мимолетности жизни и попытке успеть за это время найти себя и свою половину.

«Мне кажется, у многих современных балетов нет слишком четкого сюжета, нет литературного источника. Так и „598 тактов“ — это о том, что мы можем не замечать друг друга, и тем не менее мимолетные наши столкновения рождают какое-то взаимодействие, взаимоотношения», — рассказал премьер театра Андрей Сорокин.

Следом показали еще один спектакль хореографа Вячеслава Самодурова «Озорные частушки». На первый взгляд постановка объединяет в один спектакль несовместимые вещи: необычные по характеру танец, музыку. В этом и есть главная фишка балета — в симбиозе разных энергий.

«„Озорные частушки“, прежде всего, подкупают зрителей своей динамикой. Это происходит из-за музыкального материала: эти мелодии очень близки русскому человеку. А темп, который нам задал балетмейстер, дает энергию, которую зрители очень легко подхватывают и очень хорошо понимают», — поделилась солистка балета Галина Михирева.

Завершили программу одноактным балетом Леонида Якобсона «Блестящий дивертисмент». Танцоры в классических костюмах выполняют классические движения, но все так построено, что спектакль выглядит новаторским и необычным.

«Это некий оммаж к Франции времен Людовика XIV. Благородные дамы и кавалеры участвуют в некоем балу, гуляют во дворцах, в садах Версаля. Но этот утонченный, изящный, элегантный спектакль наполнен технически сложными моментами. И стоит отметить костюмы: у девушек балетные пачки, укороченные во много раз, рукава-фонарики, блестящие украшения. А у молодых людей хвостики с бантами — они получились настоящими кавалерами XVIII века», — рассказала ведущая балерина Театра Якобсона Елена Чернова.

Напомним, на фестивале «В честь Екатерины Максимовой» челябинский театр представил премьеру «Кармен» — реинкарнацию ушедшей недавно оперы в яркий и динамичный балет. А уже 21 и 22 июня на сцену выйдут воспитанники Академии Русского балета, чьим ректором является Николай Цискаридзе.