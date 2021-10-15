Жители Челябинской области могут привиться от ковида и гриппа в ТРК 16 и 17 октября

Публикуем адреса прививочных пунктов и график работы выездных медицинских бригад

В ближайшие выходные, 16 и 17 октября, а кое-где и в пятницу, 15 октября, жители Челябинской области смогут привиться от ковида и гриппа на крупных торговых площадках нашего региона.

Вот полный перечень адресов прививочных пунктов и график работы медицинских бригад.

Челябинск

15 октября

МФЦ, Новороссийская, 118в: 10:00—14:00.

16 октября

ТРК «Алмаз»: 10:00—14:00.

ТРК «Алмаз», около «Леруа Мерлен»: 10:00—14:00.

ТРК «Кольцо»: 12:00—18:00.

ТРК «Родник»: 10:00—16:00.

ТРК «Космос»: 12:00—16:00.

ТРК «Куба»: 10:00—13:00.

ТК «КС»: 12:00—15:00.

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23: 09:00—13:00.

17 октября

ТРК «Алмаз»: 10:00—14:00.

ТРК «Кольцо»: 12:00—17:00.

ТРК «Родник»: 10:00—16:00.

ТРК «Фокус»: 11:00—16:00.

Магнитогорск

16 октября

ТРК «Гостиный двор» (только COVID-19): 11:00—15:00.

ТРК «Континент»: 11:00—15:00.

17 октября

ТРК «Гостиный двор» (только COVID-19): 11:00—15:00.

ТРК «Континент»: 11:00—15:00.

ТРК «Семейный парк»: 10:00—14:00.

«Арена Металлург»: 15:00—17:00.

Чебаркуль

16 и 17 октября

Колхозный рынок: 9:00 — 13:00.

Минирынок: 13:00 — 16:00.

Миасс

16 и 17 октября

ТРК «Слон»: 11:00—14:00.

Златоуст

16 и 17 октября

ТРК «Тарелка»: 12:00—17:00.

Кыштым

16 и 17 октября

ТК «Радуга»: 10:00—14:00.

Чесма

15 октября

Центральный рынок: 10:00—13:00.

17 октября

ТК «Магнит»: 10:00—14:00.

Пласт

16 и 17 октября

ТК «Раздолье»: 09:00—13:00.

Касли

16 октября

ТЦ «Перекресток»: 10:00—13:00.

Сатка

16 и 17 октября

Центральный рынок: 10:00—12:00.

Поселок Межевой, рынок: 10:00—12:00.

Копейск

16 октября

ТК «Слава»: 10:00—13:00.

Долгодеревенское

16 октября

РЭО ГИБДД, пер. Школьный, 7: 09:00—13:00.

При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Между тем челябинский пульмонолог рассказал о непредсказуемости новых штаммов коронавируса. И объяснил, почему вакцина лучше приобретенного во время болезни иммунитета. Кстати, самыми уязвимыми для ковида все еще остаются пожилые южноуральцы в возрасте 60+.

Напомним, с 11 октября в Челябинской области вводится обязательная вакцинация чиновников, педагогов, медиков и сотрудников сферы обслуживания. Как в Челябинской области записаться на вакцинацию и где поставить прививку, читайте на сайте Первого областного информагентства.

В Челябинской области также открыли 12 круглосуточных пунктов вакцинации от ковида. Они работают в крупных больницах по всему региону.

Между тем в России разыграют еще 500 премий по 100 тысяч рублей среди привившихся от ковида. Рассказываем, где искать номера победивших сертификатов.