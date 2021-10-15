В ближайшие выходные, 16 и 17 октября, а кое-где и в пятницу, 15 октября, жители Челябинской области смогут привиться от ковида и гриппа на крупных торговых площадках нашего региона.
Вот полный перечень адресов прививочных пунктов и график работы медицинских бригад.
Челябинск
15 октября
МФЦ, Новороссийская, 118в: 10:00—14:00.
16 октября
ТРК «Алмаз»: 10:00—14:00.
ТРК «Алмаз», около «Леруа Мерлен»: 10:00—14:00.
ТРК «Кольцо»: 12:00—18:00.
ТРК «Родник»: 10:00—16:00.
ТРК «Космос»: 12:00—16:00.
ТРК «Куба»: 10:00—13:00.
ТК «КС»: 12:00—15:00.
Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23: 09:00—13:00.
17 октября
ТРК «Алмаз»: 10:00—14:00.
ТРК «Кольцо»: 12:00—17:00.
ТРК «Родник»: 10:00—16:00.
ТРК «Фокус»: 11:00—16:00.
Магнитогорск
16 октября
ТРК «Гостиный двор» (только COVID-19): 11:00—15:00.
ТРК «Континент»: 11:00—15:00.
17 октября
ТРК «Гостиный двор» (только COVID-19): 11:00—15:00.
ТРК «Континент»: 11:00—15:00.
ТРК «Семейный парк»: 10:00—14:00.
«Арена Металлург»: 15:00—17:00.
Чебаркуль
16 и 17 октября
Колхозный рынок: 9:00 — 13:00.
Минирынок: 13:00 — 16:00.
Миасс
16 и 17 октября
ТРК «Слон»: 11:00—14:00.
Златоуст
16 и 17 октября
ТРК «Тарелка»: 12:00—17:00.
Кыштым
16 и 17 октября
ТК «Радуга»: 10:00—14:00.
Чесма
15 октября
Центральный рынок: 10:00—13:00.
17 октября
ТК «Магнит»: 10:00—14:00.
Пласт
16 и 17 октября
ТК «Раздолье»: 09:00—13:00.
Касли
16 октября
ТЦ «Перекресток»: 10:00—13:00.
Сатка
16 и 17 октября
Центральный рынок: 10:00—12:00.
Поселок Межевой, рынок: 10:00—12:00.
Копейск
16 октября
ТК «Слава»: 10:00—13:00.
Долгодеревенское
16 октября
РЭО ГИБДД, пер. Школьный, 7: 09:00—13:00.
При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Между тем челябинский пульмонолог рассказал о непредсказуемости новых штаммов коронавируса. И объяснил, почему вакцина лучше приобретенного во время болезни иммунитета. Кстати, самыми уязвимыми для ковида все еще остаются пожилые южноуральцы в возрасте 60+.
Напомним, с 11 октября в Челябинской области вводится обязательная вакцинация чиновников, педагогов, медиков и сотрудников сферы обслуживания. Как в Челябинской области записаться на вакцинацию и где поставить прививку, читайте на сайте Первого областного информагентства.
В Челябинской области также открыли 12 круглосуточных пунктов вакцинации от ковида. Они работают в крупных больницах по всему региону.
Между тем в России разыграют еще 500 премий по 100 тысяч рублей среди привившихся от ковида. Рассказываем, где искать номера победивших сертификатов.