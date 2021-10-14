В России разыграют еще 500 премий по 100 тысяч рублей среди привившихся от ковида

Рассказываем, где искать номера победивших сертификатов

В четверг, 14 октября, в России состоится второй розыгрыш премий среди привившихся от коронавируса. Победители смогут получить по 100 тысяч рублей на карту «Мир».

Первый розыгрыш прошел месяц назад, 14 сентября. Тогда по номеру сертификата, который выдают после прививки, было разыграно 495 премий. Еще 505 разыграют сегодня.

Номера победивших сертификатов появятся на сайте Бонусзаздоровье. рф. Кроме того, победившим в государственной лотерее придут уведомления в личный кабинет на портале «Госуслуг».

Получить деньги победители смогут на карту «Мир» в течение полугода с момента розыгрыша. Для этого реквизиты карты необходимо забить в личные данные на портале «Госуслуги».