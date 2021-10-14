Южноуральцы 60+ остаются самыми уязвимыми для коронавируса

Медики призывают пенсионеров делать прививки и соблюдать меры предосторожности

Пожилые люди старше 60 лет остаются наиболее уязвимой группой во время пандемии коронавируса. Именно среди возрастных пациентов наиболее высока смертность от новой инфекции. Об этом в четверг, 14 октября, на большой пресс-конференции рассказали ведущие доктора Южного Урала.

«Люди старше 60 лет остаются наиболее уязвимыми перед ковидом. Среди таких пациентов наблюдается наиболее высокая смертность. А привиты по области только 33% пенсионеров», — заявила главный терапевт Челябинской области Анна Мищенко.

У большинства людей в зрелом возрасте есть хронические недуги. Зачастую они и приводят к летальным исходам среди пожилых. Вот почему людям 60+ просто необходимо привиться от коронавируса.

Для вакцинации пожилых сейчас используют препарат «Спутник V», для ревакцинации — «Спутник Лайт». Другие вакцины пожилым не показаны, хотя прямого запрета в инструкции на их применение нет. Возможность сделать другую прививку в каждом случае нужно обсуждать с лечащим доктором.

«Вакцина „Спутник V“ очень хорошо переносится пожилыми людьми. Мы еще не отмечали ни одного осложнения после этой прививки. Бывает, что привитые люди болеют. Но не от прививки, а от того, что контактировали с больными накануне прививки или между введением первой и второй дозы вакцины», — говорит главный врач терапевтического госпиталя ветеранов Татьяна Василенко.

После прививки она советует пожилым уходить на самоизоляцию — на три недели после введения первого компонента и на две недели после второго. Такая защита необходима на время формирования иммунитета.

Главный пульмонолог региона Владимир Антонов советует пожилым также сделать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции, которая защищает от разного вида воспаления легких. Прививки от гриппа и пневмококка можно ставить в один день. Однако эти прививки нужно ставить за месяц до вакцинации от ковида. Или же через месяц после введения второго компонента вакцины от коронавируса.

Напомним, с 11 октября в Челябинской области вводится обязательная вакцинация чиновников, педагогов, медиков и сотрудников сферы обслуживания. Как в Челябинской области записаться на вакцинацию и где поставить прививку, читайте на сайте Первого областного информагентства.

В Челябинской области также открыли 12 круглосуточных пунктов вакцинации от ковида. Они работают в крупных больницах по всему региону.

Между тем в России разыграют еще 500 премий по 100 тысяч рублей среди привившихся от ковида. Рассказываем, где искать номера победивших сертификатов.

