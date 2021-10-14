Челябинский пульмонолог рассказал о непредсказуемости новых штаммов коронавируса

И объяснил, почему вакцина лучше приобретенного во время болезни иммунитета

Новые штаммы коронавируса более агрессивны, чем те, которые циркулировали по миру во время первой и второй волны коронавируса, а зараженных ими людей не всегда удается поставить на ноги стандартной терапией. Такое заявление в четверг, 14 октября, сделал главный пульмонолог Челябинской области Владимир Антонов.

«Мы живем в эпоху новых штаммов „дельта“ и „дельта+“. Они циркулируют во всем мире. По медицинской литературе и по опыту своей работы мы видим, что новые штаммы совершенно другие по агрессивности. Если во время первой и второй волны, когда пациенты были поражены уханьским и другими штаммами, мы видели хороший ответ на проводимую терапию, то в настоящее время не видим предсказуемых ответов. Применяемые нами препараты и схемы не всегда работают», — заявил Владимир Антонов.

Кроме того, пульмонолог отметил, что сегодня инфекция не щадит ни пожилых, ни молодых. Поэтому всем очень важно сделать прививку от коронавируса.

У некоторых людей, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, после болезни еще сохраняются высокие антитела. Но их наличие не является поводом для медотвода.

«Сейчас эти антитела могут быть неэффективны даже при их достаточно высоком титре. Если после болезни прошло полгода, нужно вакцинироваться или ревакцинироваться. Потому что штамм „дельта“ требует совершенно других нейтрализирующих вирус доз», — замечает Антонов.

Кроме того, прививки хороши тем, что работают против нового штамма. Например, Национальный исследовательский центр имени Гамалеи, который разработал вакцину «Гам-КОВИД-Вак» (торговое название «Cпутник V»), постоянно обновляет состав вакцины, получая новые штаммы из московской Коммунарки.

Самыми уязвимыми для коронавируса по-прежнему остаются лица 60+.

Напомним, с 11 октября в Челябинской области вводится обязательная вакцинация чиновников, педагогов, медиков и сотрудников сферы обслуживания. Как в Челябинской области записаться на вакцинацию и где поставить прививку, читайте на сайте Первого областного информагентства.

В Челябинской области также открыли 12 круглосуточных пунктов вакцинации от ковида. Они работают в крупных больницах по всему региону.

Между тем в России разыграют еще 500 премий по 100 тысяч рублей среди привившихся от ковида. Рассказываем, где искать номера победивших сертификатов.

