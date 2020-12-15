Всё о коронавирусе в Челябинске на 15 декабря: смерть звезды «Инстаграма» и ударная доза «Спутника V»

Последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 15 декабря 2020 года.

На раннее утро 15 декабря число заразившихся коронавирусом в Челябинской области подобралось к 31 тысяче человек. За минувшие сутки инфекцию обнаружили ещё у трех сотен южноуральцев.

Пока эпидемия не утихает. От осложнений, вызванных коронавирусом, в Магнитогорске скончалась 94-летняя звезда «Инстаграма» Раиса Гладских.

Но надежда побороть вирус крепнет. В области набирает темп массовая вакцинация от COVID-19. В выходные Челябинск получил еще 1700 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак», она же «Спутник V». Сегодня эту ударную партию начнут развозить по всему региону. Ранее власти Челябинской области заявляли, что вакцина поступит в 69 медицинских организаций. Привиться ей смогут медики, соцработники, педагоги, а также полиция.

Областной центр также получил дополнительно 77 тысяч доз вакцины от гриппа. Привиться от этой сезонной болезни ещё не поздно. Случаев гриппа в Челябинской области пока нет. Если поставить прививку сейчас, иммунитет ещё успеет сформироваться и будет защищать человека в самые напряженные месяцы: с января по март.

А тем временем РМК подарила Челябинску десять машин для врачей неотложки. Неотложная помощь сегодня работает круглосуточно и фактически выполняет работу участковых и «скорой». Новая техника облегчит работу медиков и позволит им более оперативно посещать больных на дому.

Сами медики между тем стараются облегчить участь заболевших. В ковидном отделении челябинской ГКБ № 9 медсестры украсили холл еловыми лапами и мишурой. Пациенты признались, что грустные мысли сменило праздничное настроение и теперь каждому хочется поскорее поправиться. Радует пациентов и детская областная больница. Из-за коронавируса посещение маленьких пациентов запрещено. Однако близкие теперь могут сделать видеозвонок своему ребёнку.

Это все последние новости о коронавирусе в Челябинской области на раннее утро 15 декабря 2020 года.