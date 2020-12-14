Медсестры ковидной базы в Челябинске применяют новогоднюю терапию

Пациенты признались, что атмосфера грядущего праздника помогает им идти на поправку.

Чтобы быстрее поставить на ноги ковидных больных, в челябинской ГКБ № 9 начали применять новогоднюю терапию. Медсестры ковидной базы, которая расположена в здании бывшего роддома, украсили холл еловыми лапами и мишурой. Об этом сайту «Первый областной» рассказал наш читатель.





Илья Чильчагов лежит в отделении уже неделю. И признается, что позитива попавшим сюда не хватает.

«В первые дни после госпитализации многие, конечно, подавлены. И только когда проходит острая фаза болезни, настроение улучшается. Все мы стараемся поддержать друг друга шутками, делимся передачками. А сегодня медсестры начали украшать отделение к Новому году. Вроде бы, мелочь, но все вокруг сразу заулыбались и оживились. Спасибо медикам: подняли нам настроение», — говорит Илья Чильчагов.





По словам Ильи, многие пациенты воодушевились. Все хотят побыстрее поправиться и встречать Новый года дома.