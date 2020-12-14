В выходные Челябинская область получила ещё 1 700 доз вакцины от коронавируса

Препарат «Гам-Ковид-Вак» — уже в холодильниках Областного аптечного склада.

Еще 1 700 доз вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак», также известной под названием «Спутник V», пришли в Челябинскую область в минувшие выходные, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Вакцину с соблюдением всех правил транспортировки доставили на Областной аптечный склад. С завтрашнего дня вакцину начнут развозить по медицинским учреждениям региона. Первая крупная партия — 1 000 единиц — была доставлена в область на прошлой неделе. А всего область должна получить 3 000 доз», — замечают в пресс-службе.

В правительстве добавляют, что списки на вакцинацию уже сформированы. Этой партией будут привиты медики, соцработники, учителя школ, преподаватели вузов и ссузов, а также сотрудники полиции. Их предварительно оповестят и заранее пригласят в медучреждение на бесплатный тест на антитела.