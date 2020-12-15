Неотложке в Челябинске подарили десять новых машин

Они позволят круглосуточной службе выезжать на вызовы более оперативно.

Десять новеньких «Лада Гранта» получили челябинские неотложки. Машины приобрела для нужд города «Русская медная компания», сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

«Автомобили переданы в медицинские учреждения, где есть отделения неотложной медицинской помощи. Восемь машин заменят старые, а две — усилят существующий автопарк. В настоящее время работу 46 неотложек обеспечивают 89 автомобилей», — говорят в мэрии.

Неотложная помощь в Челябинске сейчас работает круглосуточно. Она частично выполняет функции участковых врачей, а частично — «скорой». Износ машин, которые возят врачей на вызов, значительный. Новая техника позволит медикам исполнять свои обязанности более оперативно.

Всего в 2020 году «Челябмедтранс» получил 28 автомобилей скорой помощи и 10 легковых машин.