Десять новеньких «Лада Гранта» получили челябинские неотложки. Машины приобрела для нужд города «Русская медная компания», сообщает пресс-служба администрации Челябинска.
«Автомобили переданы в медицинские учреждения, где есть отделения неотложной медицинской помощи. Восемь машин заменят старые, а две — усилят существующий автопарк. В настоящее время работу 46 неотложек обеспечивают 89 автомобилей», — говорят в мэрии.
Неотложная помощь в Челябинске сейчас работает круглосуточно. Она частично выполняет функции участковых врачей, а частично — «скорой». Износ машин, которые возят врачей на вызов, значительный. Новая техника позволит медикам исполнять свои обязанности более оперативно.
Всего в 2020 году «Челябмедтранс» получил 28 автомобилей скорой помощи и 10 легковых машин.