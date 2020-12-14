В Челябинск доставили ещё 77 тысяч доз вакцины от гриппа

На данный момент стопроцентный показатель по вакцинации уже достигнут.

Сегодня в Челябинск поступила не только очередная партия вакцины от коронавируса, но и дополнительная партия вакцины от гриппа. При этом прививочная кампания уже близится к завершению. Подробнее об этом в ходе аппаратного совещания рассказал заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

«По вакцинации от гриппа достигнут стопроцентный показатель, подлежащий на основном этапе, дополнительно получено 77 тысяч доз вакцины от гриппа. Мы закончим вакцинацию в ближайшее время»,— доложил чиновник.

Напоминаем, поставить прививку от гриппа можно в поликлинике, к которой относится адрес регистрации челябинца. Выбрать удобные дату и время посещения прививочного кабинета можно, заглянув в памятку, размещённую в сообществе «Челябинск, не болей!» в социальной сети «ВКонтакте».