В Магнитогорске из-за последствий коронавируса умерла известная бабушка-блогер

94-летняя Раиса Гладских ушла из жизни в ковидной клинике.

В воскресенье, 13 декабря, в Магнитогорске от последствий коронавируса умерла известная по всей России бабушка-блогер. 94-летняя Раиса Гладских не смогла оправиться после ковидной пневмонии.

Раиса Гладских заболела в начале ноября. Медики смогли поставить её на ноги, но, видимо, не долечили. В декабре бабушка-блогер попала в больницу. На этот раз уже в реанимацию. Состояние женщины было очень тяжелым, и родные просили её подписчиков мысленно пожелать ей здоровья.

В субботу, 12 декабря, внучки оставили в блоге бабушки тревожное сообщение:

«Из плохого — у бабушки обширнейшее поражение лёгких и прогрессирующая слабость. И она категорически просится домой. Из хорошего — идеальная кардиограмма, ясное сознание и сохранное чувство юмора. «Как настроение? Отлично. Бодро идём ко дну», — написали внучки.

А ещё через день на странице Раисы Гладских в «Инстаграме» вместо свежего поста появилась печальная строчка — дата рождения и дата смерти. Бабушка-блогер ушла из жизни 13 декабря.

Незадолго до этого журналисты пытались выведать у Раисы Гладских секрет её долголетия и светлой памяти.

«Что на это сказать? Если бы всё зависело от нас, мы бы все выбрали долгую и счастливую жизнь. Но меня никто не спрашивал. И то, что мне 93 и я относительно здорова, вовсе не моя заслуга. Спрашивали, как удалось сохранить хорошую память. Так ведь мне она очень нужна. У меня одних дат рождения родственников больше двадцати, а записные книжки я не люблю. Как здесь без памяти? Конечно, журналистам хотелось бы получить от меня какое-то секретное знание. Я бы и рада была поделиться, но право, даже не знаю чем. Живу и живу», — отвечала Раиса Гладских.

Подписчикам будет не хватать этой чудесной и светлой женщины.