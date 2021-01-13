В разгар пандемии челябинцев пригласили на вечеринку с обнимашками

Шанс заразиться коронавирусом организаторы оценили в 200 рублей

Арт-пространство «Дартс» предлагает челябинцам всего за 200 рублей расслабиться в чужих объятиях. Горожан зазывают на вечеринку с обнимашками. Приглашение, выложенное в социальных сетях, стало предметом горячих споров. Челябинцы задаются вопросом: а допустима ли такая близость в разгар пандемии?

«Праздники заканчиваются. Приходит время побыть с собой. Расслабиться в объятиях, нащупать стабильность и опору... Каково этого: обнять кого-то и иметь возможность это сделать? Приглашаем тебя разделить этот опыт», — призывают представители арт-пространства.

Из рекламного поста следует, что участникам вечеринки позволено обниматься, проситься на ручки и брать на ручки других гостей. Горожан предупреждают, что на вечеринку стоит захватить плед и носочки. Но ни слова о маске...

Мы решили узнать, как организаторы встречи собираются обеспечивать безопасность участников. В городе все еще гуляет коронавирус, и за 200 рублей горожане, клюнувшие на рекламу, рискуют подхватить опасный вирус. Но, увы, дозвониться до куратора вечеринки Анастасии Платоновой не получилось. На сообщения в социальных сетях девушка также не отвечает, хотя ее статус активен.

Оценить безопасность вечера с обнимашками нам помог Роспотребнадзор.

«На сегодняшний день по распоряжению губернатора в Челябинской области действует режим повышенной готовности. Он предписывает ношение масок, а также соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра. Не на выбор, а обе меры защиты сразу. Маски, конечно, можно надеть. Где горожанам взять такие руки, которые позволяют сохранить нужное расстояние?!» — заявила «Первому областному» информационному агентству заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

В конце прошлого года в Челябинске разразился большой скандал после концерта группы «Би-2». Фанаты плотно набили фан-зону, наплевав на опасность подхватить тот же ковид. После этого в городе были введены строгие правила проведения развлекательных мероприятий. На концерте Кипелова в декабре горожанам даже не разрешали вставать со стульев, а в фойе стояли мощные рециркуляторы воздуха.

Жаль, что организаторы встреч с обнимашками про это забыли.