В гимназии № 80 Челябинска прокомментировали ситуацию с коронавирусом

Ряд СМИ сегодня сообщил, что один из классов закрыли на карантин.

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Сегодня в СМИ появилась информация о том, что в гимназии № 80 один из классов закрыли на карантин. и это сразу после начала учебного года. Причиной якобы стало заражение коронавирусом одного из учеников.

Как ранее уже писал сайт «Первый областной», первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщила о введении специального алгоритма действий при подобных ситуациях для образовательных учреждений региона. В случае заражения хотя бы одного из школьников — весь класс должен уйти на самоизоляцию и продолжить образовательный процесс дистанционно.

Тем не менее, собственный источник медиахолдинга ОТВ в вышеуказанной гимназии сведения опроверг.

«Коронавирус был выявлен у родителей одного из учеников начальных классов. Его отправили на изоляцию», — рассказал наш источник.

В этом случае, согласно разработанному алгоритму на самоизоляцию уходит только один ученик. Все остальные продолжат очное обучение в стенах гимназии.