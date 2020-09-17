Супруга первого вице-губернатора заразилась коронавирусом

Наталья Мамина была госпитализирована.

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У супруги первого вице-губернатора Виктора Мамина диагностировали коронавирус. Сам чиновник, как и его сын, здоровы.

«Супруга Виктора Мамина действительно заболела. Ее с коронавирусом госпитализировали, она находится под присмотром врачей. Заболевание она переносит в легкой форме», — сообщил источник «Первого областного» в правительстве области.

Виктор Мамин вместе с сыном, который учится во втором классе, перешли на самоизоляцию. Первый заместитель Алексея Текслера временно работает дистанционно, а документы получает в электронной форме.