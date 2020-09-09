Ирина Гехт рассказала о коронавирусе в школах Южного Урала

Первый вице-губернатор раскритиковала управление образования Челябинска за нераскрытие информации.

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Школы Челябинской области функционируют в штатном режиме, несмотря на случаи заноса коронавируса в учебные заведения. По данным областного правительства, инфекция выявлена в трёх классах по всему региону. Два из них — в Челябинске. Об этом на своей странице в «Инстаграме» рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.



«Сегодня все заведения Челябинской области работают в штатном режиме. Два случая заболевания в Челябинске и один в Коркино. Классы закрыты на карантин во избежание распространения инфекции. Дети учатся дистанционно»,— поделилась первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Сегодня, 9 сентября, ещё один класс в Челябинской области закрыли на карантин. Ушли на самоизоляцию и продолжают учиться в режиме дистанта ученики 7-го класса школы № 23 Копейска. Мера была принята после того, как у их одноклассницы выявили условно-положительный тест на ковид.

Также внимание первого замгубернатора привлёк и комитет по делам образования Челябинска. Ирину Гехт возмутило, что в ведомстве не дают информацию о числе закрытых классов. Первый вице-губернатор пообещала отреагировать на ситуацию, а ежедневная статистика Минздрава региона уже с четверга, 10 сентября, пополнится новыми данными.

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«Обращаюсь ко всем главам городов и районов региона: сокрытие информации подобного рода недопустимо. Дала распоряжение, что с завтрашнего дня Министерство здравоохранения Челябинской области дополнит уже ставшую традиционной статистику по ковиду данными о случаях заболеваний в школах и детских садах Челябинской области. У региональной власти нет заинтересованности в сокрытии этой информации»,— добавила Ирина Гехт.

Напомним, по данным регионального Минздрава общее число больных коронавирусом в Челябинской области превысило 15 000 человек. От COVID-19 вылечилось 11 924 человека, ещё 2 700 южноуральцев продолжают находиться в больницах. За сутки подтверждено 77 человек, от болезни вылечилось 45 южноуральцев.