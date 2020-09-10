4 школьных класса закрыты на карантин из-за коронавируса

В Челябинской области выявлены 76 новых случаев заражения.

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На утро четверга, 10 сентября, в Челябинской области зафиксированы 76 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число больных, по данным регионального минздрава, выросло до 15 148 человек, из которых лечение в больницах продолжают 2 674 жителя области.



«За прошедшие сутки выписаны 97 человек. Всего 12 021 пациент выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 537 362. За прошедшие сутки — 3701 тестов»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Отметим, что в ежедневной статистике минздрава появился новый пункт. Теперь ведомство сообщает информацию о том, сколько учебных классов закрыты на карантин по предписанию Роспотребнадзора. Ранее открыть эти данные просила первый вице-губернатор Ирина Гехт, после жалоб жителей.

«Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 4»,— сообщили в минздраве.

5 человек с коронавирусом в качестве сопутствующего заболевания скончались в Челябинской области за прошедшие сутки. Общее число умерших возросло до 410. У 3-х из 5 указанных в статистике человек основным заболеванием выявлена атеросклеротическая болезнь сердца.

«За прошедшие сутки умерло 5 человек. От COVID-19 — 0 пациентов. От других причин: острый инфаркт миокарда, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 77 лет; атеросклеротическая болезнь сердца, нарушение сердечного ритма, ковид сопутствующий — пациент, 72 года; атеросклеротическая болезнь сердца, шок, ковид сопутствующий — пациент, 58 лет; постинфарктный кардиосклероз, шок, ковид сопутствующий — пациент, 72 года; атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий, ковид сопутствующий — пациентка, 63 года»,— добавили представители минздрава региона.

Отметим, до 20 сентября в Челябинской области продолжает работать режим повышенной готовности. Также в регионе действует обязательный масочный режим. По всем вопросам, связанным с COVID-19, можно обратиться к специалистам горячей линии министерства здравоохранения: 8 (351) 240-15-16.