В Челябинской области 20 детей госпитализированы с ковидной пневмонией

Всего лечение в больницах получают 66 несовершеннолетних с коронавирусом



«В Челябинской области с 1 января 2022 года пролечено 525 детей разного возраста с коронавирусом и подозрением на COVID-19. Из них амбулаторно — 476 человек, в стационаре — 49 человек. На 22 января из 66 детей на госпитализации у 20 — пневмония»,

— рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

«С начала пандемии детям проведено свыше 301 000 ПЦР-тестов на коронавирус. С 1 января 2022 года сделали 2500 тестов»,

— уточнили в ведомстве.

«Заражаются дети и в коллективах, и в так называемых „семейных очагах“. Различные осложнения мы видели у деток после перенесенной коронавирусной инфекции. Постковидный синдром очень опасен. Пока мы только ожидаем вакцину для детей и единственное, что может помочь сейчас остановить тяжелые последствия COVID-19 — это максимальная вакцинация взрослых»,

— добавила Елена Корнеева.

В Челябинской области лечение от коронавируса в стационарах получают 66 детей. Из них 20 несовершеннолетних госпитализированы с пневмониями. Такие данные в понедельник, 24 января, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе регионального Минздрава.Рост числа заразившихся среди детей начался на прошлой неделе. Только за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 99 школьников . Возросшее количество случаев выявления инфекции среди несовершеннолетних в Минздраве связали как с общим ростом заболеваемости среди взрослого населения, так и с увеличившимся количеством ПЦР-тестирований При этом среди детей уровень иммунитета от коронавируса, как отмечают эксперты, крайне низкий. По словам главного внештатного детского специалиста по инфекционным болезням по Челябинску Елены Корнеевой, с приходом «омикрона» несовершеннолетние оказались беззащитны перед быстро распространяющимся вирусом.Пока вакцинация детей от коронавируса в Челябинской области не проводится. По данным регионального Минздрава, поступления «Спутника М», специально разработанной для подростков, поступит на Южный Урал в ближайшее время.На утро 24 января в Челябинской области 136 классов закрыты на карантин по ОРВИ и 9 классов — по коронавирусу. Родители опасаются, что из-за роста заболеваемости школьников могут отправить на дистанционное обучение. При каком условии это возможно, разбираемся с экспертами

Между тем Союз педиатров России предупредил родителей об ответственности за детей в пандемию.



Всего за сутки в Челябинской области коронавирусом заболели 622 человека.

Чем новая мутация коронавируса «омикрон» отличается от штамма «дельта», объяснил главный пульмонолог Челябинской области, доктор медицинских наук Владимир Антонов.