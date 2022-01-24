В Челябинской области еще 622 человека заболели коронавирусом за день

Минздрав региона озвучил сводку на 24 января 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 622 положительных результата, среди заболевших есть 99 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 154 тысячи 962 случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписаны 524 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 143 тысячи 183 южноуральца. На лечении остаются 4034 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 6 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 7683 южноуральца.

Между тем пятая волна пандемии в УрФО может быть тяжелее всех предыдущих. Такое предостережение озвучил полпред президента Владимир Якушев.



Челябинская область готовится развернуть более 10 тысяч ковидных коек. Уже в ближайшее время регион увеличит объемы тестирования на ковид.



На утро 24 января в Челябинской области 136 классов закрыты на карантин по ОРВИ и 9 классов — по коронавирусу.

