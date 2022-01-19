В Челябинской области увеличат объем тестирования на коронавирус

﻿Новым оборудованием оснастили лаборатории больниц Аши, Магнитогорска и Кыштыма

В Челябинской области приобрели лабораторное оборудование для больниц Аши, Магнитогорска и Кыштыма. Эта мера позволит увеличить объемы ПЦР-тестирования на коронавирус почти до 22 200 в сутки. Об этом в среду, 19 января, сообщила первый заместитель главы региона Ирина Гехт на брифинге по вопросам противодействия распространению инфекции.

«В Челябинской области на сегодняшний день работают 27 ПЦР-лабораторий: 5 федеральных, 7 частных, 15 государственных. Максимальное количество исследований, которые они могут проводить в сутки, — больше 21 000. В настоящее время куплено лабораторное оборудование в больницы Аши, Магнитогорска и Кыштыма. Соответственно мощность всех исследований возрастет до 22 219 тестов в сутки», — рассказала Ирина Гехт.

Власти понимают, что с учетом прогнозируемого роста заболеваемости в пятую волну коронавируса, вызванную «омикроном», такого объема ПЦР-тестов может быть недостаточно. Нагрузку на лаборатории помогут снять экспресс-тесты. Их запас в Челябинской области составляет 150 тысяч.

«Вчера губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение закупить еще 500 тысяч экспресс-тестов на случай резкого роста и подъема заболеваемости, чтобы в максимально короткие сроки диагностировать коронавирус и назначать пациентам противовирусное лечение», — добавила Ирина Гехт.

Еще одним важным решением властей в Челябинской области стало открытие ковидных поликлиник в Челябинске и Магнитогорске. Все обратившиеся смогут сделать в них экспресс-тест на коронавирус и уже через 15 минут узнать результат анализа, получить при необходимости лекарства и дистанционно открыть больничный лист. Первых пациентов учреждения примут 26 января.

В Челябинской области создан двухмесячный запас лекарств от ковида. Алексеем Текслером принято решение выделить дополнительные средства из областного бюджета на закупку противовирусных и антибактериальных препаратов для взрослых и детей.