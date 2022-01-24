В Челябинской области 145 классов закрыты на карантин по ОРВИ и коронавирусу

После каникул в регионе наблюдается традиционный рост заболеваемости

«На 24 января в Челябинской области области 136 классов в 53 школах области находятся на карантине по ОРВИ. По этой же причине одна школа в Троицком районе закрыта для очного обучения»,

— рассказали в пресс-службе ведомства.

После зимних каникул в Челябинской области наблюдается традиционный рост числа школьников, заболевших ОРВИ. В связи с этим растет и число классов, уходящих на карантин, а также число школ, которые выбирают дистанционную форму обучения. Об этом в понедельник, 24 января, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Еще девять классов в Южноуральске, Копейске, Снежинске и Усть-Катаве изолированы по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом. Напомним, за минувшие сутки на Южном Урале коронавирусом заболели 99 школьников.

В дистанционной форме обучение проходит в одной общеобразовательной организации Коркинского района.

Родители опасаются, что из-за вспышек коронавируса школьников могут отправить на дистанционное обучение. При каком условии это возможно, разбираемся с экспертами.

Между тем Союз педиатров России предупредил родителей об ответственности за детей в пандемию.

На изоляции как контактные с больным коронавирусом находятся 14 групп в 14 детских садах (в Челябинске, Снежинске, Южноуральске, Сосновском и Кунашакском районах). Карантина по причине острой респираторной вирусной инфекции в детских садах нет.