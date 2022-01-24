В Челябинской области 99 школьников заболели коронавирусом за сутки

Рост числа заразившихся среди детей начался на прошлой неделе

В Челябинской области растет число заразившихся коронавирусом школьников. За минувшие сутки медики подтвердили 99 случаев новой инфекции среди учащихся южноуральских школ, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Заражаются дети и в коллективах, и в так называемых „семейных очагах“. Пока мы только ожидаем вакцину для подростков, единственное, что может помочь сейчас остановить тяжелые последствия COVID-19, — это максимальная вакцинация взрослых. Прививайтесь, подумайте о здоровье своих близких и любимых», — обратилась к южноуральцам главный детский инфекционист Челябинска Елена Корнеева.

По словам медика, подхватившие «омикрон» дети могут попасть в больницу с бронхиолитом. Это заболевание не лечится дома и требует госпитализации. Кроме того, для детей опасны и отдаленные осложнения коронавируса. Это неврологические проявления, проявления со стороны сердечно-сосудистой системы и самое грозное осложнение — синдром системного воспаления, который может возникнуть через несколько недель после выздоровления.

На утро 24 января в Челябинской области 136 классов закрыты на карантин по ОРВИ и 9 классов — по коронавирусу. Родители опасаются, что из-за роста заболеваемости школьников могут отправить на дистанционное обучение. При каком условии это возможно, разбираемся с экспертами.

Между тем Союз педиатров России предупредил родителей об ответственности за детей в пандемию.



Всего за сутки в Челябинской области коронавирусом заболели 622 человека.

Чем новая мутация коронавируса «омикрон» отличается от штамма «дельта», объяснил главный пульмонолог Челябинской области, доктор медицинских наук Владимир Антонов.