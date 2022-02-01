В Челябинской области еще 3399 человек заболели коронавирусом за день

Минздрав региона озвучил сводку на 1 февраля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 3399 положительных результатов, среди заболевших 555 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 171 тысяча 976 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписаны 552 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 145 тысяч 763 южноуральца. На лечении остается 18 тысяч 401 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает об 11 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 7749 южноуральцев.

Куда челябинцам обращаться при подозрении на коронавирус — разбираемся, чем помогут в поликлинике по месту жительства, в ковидном центре и в пункте ПЦР‑тестирования на ковид.



Еще два ковидных амбулаторных центра откроют в Магнитогорске, еще один — в Златоусте.

