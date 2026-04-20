Алексей Текслер: «Сила Южного Урала — не только в экономике, но и в крепких семьях»

Рождаемость и семейные ценности — в фокусе государственной политики и Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о корпоративной программе «Формула семьи», которую запустил для своих сотрудников завод в Аргаяше. По словам главы региона, этот проект — пример того, как социально ответственный бизнес помогает государству укреплять семейные ценности и повышать рождаемость. Об этом губернатор рассказал в своем канале MAX.

Алексей Текслер отметил, что сегодня поддержка семей и рождаемости находится среди ключевых государственных приоритетов. При этом очень важно, что эти ценности разделяют и промышленные предприятия региона.

«Сила любого региона — не только в сильной экономике, но и в крепких семьях. Поэтому поддержка семей и рождаемости сегодня — один из ключевых государственных приоритетов. И очень важно, что эти ценности разделяют наши промышленные предприятия», — подчеркнул губернатор.

Завод «Арнест Упаковочные Решения» запустил для своих сотрудников корпоративную программу «Формула семьи», которая предусматривает серьезную финансовую поддержку при рождении детей: 500 тысяч рублей — за первого ребенка; 750 тысяч рублей — за второго; 1 миллион рублей — за третьего и последующих детей.

Программа стала реакцией бизнеса на инициативу Президента России Владимира Путина и органично дополняет государственные меры в рамках национального проекта «Семья», а также региональные программы поддержки.

Губернатор подчеркнул, что для сотрудников завода такая поддержка — реальный шанс увереннее планировать будущее. А для других предприятий — хороший пример социальной ответственности.

«Уверен, что подобные проекты будут появляться и на других промышленных предприятиях нашей области. Семья — основа всего. И прежде всего, сильной страны», — добавил Алексей Текслер.

Важно отметить, что компания «Арнест Упаковочные Решения» планирует масштабировать этот опыт на другие свои предприятия в других регионах России.