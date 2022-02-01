Куда челябинцам обращаться при подозрении на коронавирус

Разбираемся, чем помогут в поликлинике по месту жительства, в ковидном центре и в пункте ПЦР‑тестирования на ковид

Пятая волна пандемии не обошла стороной и нашу редакцию. Журналисты ИА «Первое областное», а также их близкие на своем опыте оценили, легко ли сейчас в Челябинске сдать анализы на ковид и получить бесплатные лекарства.

ПОЛИКЛИНИКА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА





Еще на прошлой неделе одна из наших коллег слегла с температурой и кашлем. Так как большая часть редакции уже работает удаленно, она могла бы лечиться самостоятельно, не обращаясь за помощью к докторам. Состояние позволяло даже работать. Но коллега решила сдать тест на ковид, так как боялась заразить мужа.

За диагнозом и за помощью она отправилась в поликлинику по месту жительства, так как та расположена близко к дому.

«К участковому терапевту давали только нулевые талоны, поэтому мне пришлось отсидеть живую очередь. К доктору я попала спустя 3,5 часа. А потом еще минут сорок сидела в очереди к кабинету, где делают ПЦР-тест. Домой вернулась еле живая, температура поднялась еще выше. Никаких лекарств мне не дали, ведь тест на ковид был еще не готов. На обратном пути я сама купила в аптеке противовирусные препараты», — рассказывает коллега.

Через несколько дней девушка получила положительный тест на ковид. К тому моменту симптомы болезни прошли почти полностью, и возвращаться к доктору в поликлинике не было смысла. Больничный наша коллега не открывала.

Плюсы: рядом с домом.

Минусы: очередь; результат теста говорят не сразу; лекарства на первом приеме не выдают.

Комментарий Минздрава: В поликлинике по месту жительства потоки пациентов разделены. Здоровые посетители идут к врачу по «зеленому коридору», а люди с признаками ОРВИ — по «красному коридору». Эти потоки не пересекаются. Основной вид тестирования в поликлиниках — ПЦР-тест. Экспресс-анализ здесь могут провести по индивидуальным показаниям. Кабинет неотложки при поликлинике работает круглосуточно семь дней в неделю. Это значит, попасть к врачу можно в любое время. Пациентам с ковидом лекарства выдают бесплатно.

КОВИДНЫЙ ЦЕНТР





К выходным все у той же нашей коллеги заболел муж. Сомнений в диагнозе практически не было. Болезнь мужчина переносил тяжелее, и супруги решили отправиться в ковидную поликлинику на Воровского, 9а.

«Поспрашивала знакомых. В субботу в ковидной клинике очередь тоже была большая: люди сидели в очередях по три часа. Мы поехали на прием в понедельник, к открытию. Талоны на прием были. Очередь двигалась относительно быстро. Ждать пришлось часа полтора. Супругу сделали экспресс-тест на ковид. Он показал положительный результат. Тут же выдали памятку, как лечиться, и набор нехитрых лекарств: парацетамол, противовирусные таблетки. «Гриппферон», нам сказали, закончился, его пришлось докупать. В итоге вышло не намного дешевле моего набора лекарств», — рассказывает коллега.

Саму девушку в ковидном центре не приняли, так как у нее не было температуры. Талоны здесь выдают только температурящим.

Плюсы: результат теста известен сразу, выдают бесплатные лекарства; при необходимости можно сразу пройти углубленное обследование — сдать ПЦР-тест, кровь, пройти КТ.

Минусы: талоны только температурящим; очередь; долечиваться и закрывать больничный все равно придется в поликлинике по месту жительства.

Адреса ковидных поликлиник и центров в Челябинске:

ГКБ № 1, ул. Воровского, 9а, работает с 09:00 до 18:00 ежедневно.

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82, вход со двора, работает по будням с 08:30 до 18:00, по выходным с 09:00 до 15:00.

ГКП № 5, Комсомольский проспект, 36а, каб. 102 и 103, работает с 08:00 до 18:00 ежедневно.

ГКБ № 5, ул. 3-го Интернационала, 69, работает с 08:00 до 18:00 ежедневно.

ГКБ № 6, ул. 50 лет ВЛКСМ, 29, работает с 09:00 до 18:00 ежедневно (вход справа от центрального входа).

ГКБ № 8, ул. Горького, 18, 7-й подъезд, работает с 09:00 до 16:00 по будням.

ГКП № 8, ул. Трашутина, 20, работает с 09:00 до 16:00 ежедневно.

ГКБ № 9, ул. 5-я Электровозная, 5, работает с 08:00 до 18:00 ежедневно.

ГКБ № 11, ул. Дзержинского, 15, работает с 08:00 до 18:00 ежедневно.

ОКБ № 2, ул. Гагарина, 18, корпус 2, работает с 08:00 до 18:00 ежедневно.

ОКБ № 3, пр. Победы, 287а, пр. Победы, 376в, работает с 08:00 до 18:00 ежедневно.

ПУНКТ ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЯ НА КОВИД





Если болезнь никак не проявилась, но есть подозрение на ковид, Минздрав советует обращаться в бесплатные пункты ПЦР-тестирования. Здесь не осматривают пациентов, не открывают больничный лист — просто тестируют на коронавирус.

«Диагностика идет методом ПЦР. Результат будет известен не раньше чем через сутки. Он появится на „Госуслугах“, а также на сайте талон-здрав74.рф. Если вы оставляете номер своего телефона, результат теста вам сообщит автоинформатор», — замечают в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Плюсы: очередь движется максимально быстро; тест бесплатный; риск заразиться в очереди минимальный, так как нет пациентов с признаками ОРВИ.

Минусы: результат теста известен не сразу.

Адреса бесплатных пунктов ПЦР-тестирования в Челябинске:

ОКБ № 3, поликлиника № 2 (пр. Победы, 376в) — ежедневно с 10:00 до 15:00.

ГКБ № 1 (хирургический корпус, угол улиц Карла Либкнехта и Красной) — ежедневно с 10:00 до 15:00.

ГКБ № 6 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 29) — ежедневно с 10:00 до 15:00.

ГКБ № 8 (ул. Горького, 18) — ежедневно с 10:00 до 15:00.

С 1 февраля дополнительно начнут работать пункты сдачи ПЦР-тестов в отделениях Областного кожно-венерологического диспансера № 3:

Поликлиника № 3 (Челябинск, ул. Блюхера, 12) — с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.

Поликлиника № 6 (Копейск, ул. Братьев Гожевых, 5а) — с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.

Поликлиника № 7 (г. Коркино, ул. Валентины Терешковой, 40, корпус 1) — с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.

Поликлиника № 8 (г. Еманжелинск, ул. Почтовая, 15) — с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.