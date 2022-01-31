В Златоусте открыли ковидный амбулаторный центр

Базой стала поликлиника № 3

В поликлинике № 3 городской больницы Златоуста начинает работать амбулаторный центр для пациентов с симптомами коронавируса или подозрением на инфекцию. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что центр нужен для разделения потока пациентов и снижения риска заражения ковидом пациентов, пришедших с другими проблемами.

Горожане с признаками ОРВИ могут обратиться в амбулаторный центр для первичного приема. Врачи могут выдать листок нетрудоспособности, провести экспресс-тестирование. В случае положительного экспресс теста пациенту выдадут лекарственные препараты. Далее пациента направят в поликлинику по месту жительства, где он будет наблюдаться дистанционно ковид-бригадой, либо участковым терапевтом.

Прием ведется с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00. В пресс-службе отметили, что в дальнейшем время работы может измениться.

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