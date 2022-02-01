В Магнитогорске откроются два ковидных амбулаторных центра

Базой стали «Городская больница № 1 и № 2»

«Сейчас готовятся кабинеты к приему докторов. А здесь будет развернуто отделение для приема пациентов с предполагаемой коронавирусной инфекцией»,

— говорит заведующая поликлиникой горбольницы № 1 имени Г. И. Дробышева Елена Рожкова.

«Симптоматика очень похожа на грипп. Это высокая температура, выраженные астенические явления, ломота в теле, боль в горле и кашель»,

— подчеркнула Елена Рожкова.