В Магнитогорске на базе ГАУЗ «Городской больницы № 1 имени Г. И. Дробышева» и «Городской больницы № 2» откроются два амбулаторных центра для пациентов с симптомами коронавируса или подозрением на инфекцию, сообщает пресс-служба городской администрации.
Работать амбулаторные центры в будние дни будут с 9:00 до 18:00, в выходные — с 9:00 до 15:00. Обратиться за медицинской помощью могут граждане старше 18 лет не только из Магнитогорска, но и всей области. Для этого с собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
«Сейчас готовятся кабинеты к приему докторов. А здесь будет развернуто отделение для приема пациентов с предполагаемой коронавирусной инфекцией», — говорит заведующая поликлиникой горбольницы № 1 имени Г. И. Дробышева Елена Рожкова.
Медики отмечают, что в Магнитогорске количество пациентов с COVID-19 продолжает стремительно расти в связи с высокой контагиозностью «омикрона». Так, если раньше один человек заражал 10 человек, в новую волну один больной может заразить 100 человек.
«Симптоматика очень похожа на грипп. Это высокая температура, выраженные астенические явления, ломота в теле, боль в горле и кашель», — подчеркнула Елена Рожкова.
Напомним, в поселке Потанино открыли стационар копейской больницы. В подразделении работают педиатрическое и инфекционное отделение. Также в Златоусте открыли ковидный амбулаторный центр на базе поликлиники № 3.
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