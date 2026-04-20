Женщина пострадала от нелегальных косметологов в Магнитогорске

Вместо татуировок — гнойники: смотреть на это страшно (18+)

В Магнитогорске возбудили уголовное дело против директора частной клиники и её 22-летнего сына. Их подозревают в том, что они оказывали опасные косметологические услуги без лицензии, сообщает СК РФ по Челябинской области.

16 июня прошлого года в клинику пришла 55-летняя женщина. Она хотела сделать себе татуировки. Ей оказали платную услугу, но все пошло не по плану.

У женщины не появилось тату. Вместо этого на лице, в тех местах, где делали проколы, начали появляться гнойники. Развились серьезные осложнения.

Почему так произошло? Контора, в которую женщина обратилась, не соответствовала качеству. Оказалось, что у директора клиники и ее сына не было разрешения на такую работу. У них не имелось лицензии на медицинскую деятельность по косметологии и пластической хирургии. Но они все равно взялись за дело и взяли с клиентки деньги.

Следователи СКР уже провели обыск в клинике. Назначены экспертизы. В ближайшее время решат, предъявлять ли обвинение подозреваемым и какую меру пресечения им избрать.