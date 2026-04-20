Родители ребенка, пострадавшего в ДТП, затребовали миллион с виновника аварии

Несчастье произошло, когда их малыш был еще младенцем и ехал в автокресле

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении 62-летнего местного жителя, обвиняемого в ДТП с малолетним пассажиром. Законный представитель пострадавшего заявил гражданский иск на сумму 1 миллион рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, 5 августа 2025 года обвиняемый, управляя автомобилем Nissan Qashqai, двигался по Новоградскому проспекту в направлении от поселка Пригородный к улице Петра Столыпина. Мужчина не уступил дорогу попутному автомобилю Hyundai Sonata, выехал на четвертую полосу движения, после чего применил торможение и допустил столкновение.

«В результате аварии тяжкий вред здоровью был причинен малолетнему пассажиру Hyundai Sonata 2025 года рождения. Ребенок получил травму головы, включающую перелом свода черепа и ушиб головного мозга легкой степени. Законный представитель пострадавшего заявил гражданский иск на миллион», — сообщили в прокуратуре.

Обвиняемому инкриминируется часть 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Челябинска.