В Челябинской области еще 404 человека заболели коронавирусом за сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 21 января 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 15,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 404 положительных результата, среди заболевших есть 15 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 153 тысячи 196 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписаны 6 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 142 тысячи 324 южноуральца. На лечении остаются 3148 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 6 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 7662 южноуральца.

Между тем пятая волна пандемии в УрФО может быть тяжелее всех предыдущих. Такое предостережение озвучил полпред президента Владимир Якушев.



Челябинская область готовится развернуть более 10 тысяч ковидных коек. Уже в ближайшее время регион увеличит объемы тестирования на ковид.

В регионе создан двухмесячный запас лекарств от коронавируса. Губернатор Алексей Текслер принял решение выделить дополнительные средства из областного бюджета на закупку противовирусных и антибактериальных препаратов для взрослых и детей. Союз педиатров России предупредил родителей об ответственности за детей в пандемию.

Ранее мы рассказывали о том, что в Челябинской области начали применять уникальные препараты для лечения коронавируса у пожилых и беременных.