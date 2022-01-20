Пятая волна пандемии в УрФО может быть тяжелее всех предыдущих

Такое предостережение озвучил полпред президента Владимир Якушев

Владимир Якушев обсудил с главами регионов готовность к пятой волне пандемии, сообщает в четверг, 20 января, пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО.

«Нужно быть готовыми к тому, что пятая волна COVID-19 будет сильнее прежних. Новый штамм распространяется очень быстро», — заявил Владимир Якушев.

Якушев попросил регионы нарастить объемы тестирования, а также проверить наличие необходимых лекарств в медицинских учреждениях и аптеках. Кроме того, полпред посоветовал усилить поликлинические службы и держать наготове дополнительные ковидные койки, обеспечить запас кислорода и СИЗов.

Подготовка к резкому подъему заболеваемости коронавирусом идет во всех регионах УрФО.

Между тем Челябинская область готовится развернуть более 10 тысяч ковидных коек. Уже в ближайшее время регион увеличит объемы тестирования на ковид.

В области уже создан двухмесячный запас лекарств от коронавируса. Губернатор Алексей Текслер принял решение выделить дополнительные средства из областного бюджета на закупку противовирусных и антибактериальных препаратов для взрослых и детей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Челябинской области начали применять уникальные препараты для лечения коронавируса у пожилых и беременных.