В Челябинской области начали применять уникальные препараты для лечения коронавируса

Кому показаны моноклональные антитела и в чем их особенность, рассказал доктор медицинских наук Владимир Антонов

На ковидных базах Челябинской области начали применять вируснейтрализующие моноклональные антитела для лечения коронавируса на ранней стадии. Эти препараты рекомендованы Минздравом России прежде всего пациентам, относящимся к группам риска. Уникальные препараты как будто парализуют вирус, не оставляя ему шансов прикрепиться к клеткам организма.

Кому показаны такие лекарства? Почему для их эффективного применения важно обращаться к врачу при первых симптомах заболевания? И почему всем пациентам следует соблюдать принцип семидневного терапевтического «окна»? Ответы на эти и другие вопросы ИА «Первое областное» дал главный пульмонолог Челябинской области, доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии института дополнительного профессионального образования ЮУГМУ Владимир Антонов.

«Моноклональные антитела — это вируснейтрализующие препараты, которые влияют на связывание «шипа» коронавируса (его S-белок) с рецепторами в клетках-мишенях в легких, желудочно-кишечном тракте, на слизистых и других органах. Если говорить проще: они не дают коронавирусу связаться с местом его прикрепления в организме. Вирусу становится нечем „крепиться“. Создан препарат на основе генно-инженерных продуктов. Вводится внутривенно», — объяснил Владимир Антонов.

В последних методических рекомендациях Минздрава называются четыре основных препарата: однокомпонентные «Сотровимаб» и «Регданвимаб», двухкомпонентные «Бамланивимаб + этесевимаб» и «Касиривимаб + имдевимаб», которые вводятся одновременно.

ПРИМЕНЯЮТ В ОСОБЫХ СЛУЧАЯХ

Особенность моноклональных антител и сложность их широкого использования, по словам врача, кроются в двух моментах. Первый — противовирусные препараты производятся за рубежом и не зарегистрированы в реестре лекарственных препаратов РФ.

«В качестве исключения их по особому распоряжению правительства и министерства здравоохранения закупают и распределяют по ковидным базам. Поэтому назначать эти препараты врачи могут только по особым показаниям, через врачебную комиссию и медицинский консилиум», — уточнил Владимир Антонов.

Второй момент — вводить моноклональные антитела нужно на ранних сроках заражения, когла вирус только попал в организм и начал делиться. Научным языком такие периоды называют вирусемией и репликацией.

«Если заняться самолечением, протянуть со сроками, поздно обратиться к врачу или получить неправильное лечение на догоспитальном этапе, то мы упустим время. Наступает стадия тканевых осложнений. При ней, на фазе вызванного вирусом активного иммунного воспаления, если говорить о заболеваниях легких, эти препараты бесполезны — как такового вируса уже не будет. Поэтому, чем раньше мы пациента выявим, тем будет эффективнее действие моноклональных антител», — продолжает пульмонолог.

КОМУ НАЗНАЧАЮТ НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Медицинское сообщество во всем мире придерживается тактики ранней ПЦР-диагностики. Важно, чтобы в день получения положительного результата, до развития поражения легких, пациент из группы риска получил такой препарат. Как сказал Владимир Антонов, на этом все лечение от коронавирусной инфекции по сути закончится, причем выздоровлением.

«Пациент получает моноклональные антитела бесплатно. На ковидных базах Челябинской области препараты есть, но в рекомендациях Минздрава обозначены группы риска, которым применение этих вируснейтрализующих препаратов показано в первую очередь. В этом основополагающем для врачей документе речь идет о беременных, пожилых пациентах старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями, которые подвержены наибольшему риску поражения и смерти от коронавирусной инфекции, а также о детях старше 12 лет, у которых есть сопутствующие заболевания», — перечислил Владимир Антонов.

Вводиться моноклональные препараты должны не позднее седьмых суток с момента появления первых симптомов болезни. Причем эта рекомендация относится ко всем противовирусным препаратам при коронавирусе, гриппе или любой другой респираторной инфекции. Владимир Николаевич говорит, чем раньше начать их прием, тем лучше.

КАКИЕ СИМПТОМЫ ДОЛЖНЫ НАСТОРОЖИТЬ

В настоящее время симптоматика коронавируса мало чем отличается от обычной респираторной инфекции. Это температура выше 37 градусов, боль, першение в горле, насморк, слезотечение, головная боль.

«Новый штамм коронавируса „омикрон“ вообще протекает с субфебрилитетом (когда температура не поднимается выше 37,5 градуса), для него характерна пульсирующая головная боль, которая плохо поддается лечению противовоспалительными препаратами. То есть тот же „Нурофен“, „Аспирин“, „Нимесулид“ мало при ней помогают. Один из новых симптомов, который крайне характерен для „омикрона“, — боль в пояснице. Тянущая, длительная, при которой обезболивающее тоже мало помогает. Но основными симптомами остаются кашель, боль в горле и повышенная температура», — добавил Владимир Антонов.

С такими симптомами стоит сразу обращаться к врачу и делать ПЦР-тест. Тем более сейчас проблем с этим видом диагностики в Челябинске нет, а ответ, по словам собеседника сайта, дается в течение суток. В случае просрочки в один-два дня врачи, если вы входите в группу риска и вам показаны решением врачебной комиссии особые противовирусные препараты, смогут соблюсти семидневный срок.

По данным ВОЗ, заражению больше всего подвержены непривитые, пожилые, пациенты с сопутствующими заболеваниями и дети. Самый эффективный метод защиты — вакцинация. Она необходима, чтобы защитить себя и близких и, в случае с ревакцинацией, подстегнуть иммунитет, который по истечении полугода ослабевает. Значение титров антител при этом не имеет значения.

Запаса лекарств от ковида на госпитальных базах и в поликлиниках Челябинской области, как рассказала накануне первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, хватит на два месяца. Алексей Текслер принял решение выделить дополнительные средства из областного бюджета на закупку противовирусных и антибактериальных препаратов в преддверии пятой волны пандемии.



Еще одним важным решением властей в Челябинской области стало открытие ковидных поликлиник в Челябинске и Магнитогорске. Все обратившиеся смогут сделать в них экспресс-тест на коронавирус и уже через 15 минут узнать результат анализа, получить при необходимости лекарства и дистанционно открыть больничный лист. Первых пациентов учреждения примут 26 января.

В Челябинской области первый случай заражения «омикроном» выявлен 17 января. Новый штамм, как рассказал бывший главный эпидемиолог Минздрава Челябинской области, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов, отличается от предшественников высокой скоростью распространения, коротким инкубационным периодом, умением «уходить» от защитных антител и специфическими особенностями течения болезни. Как от него защититься, читайте на нашем сайте.

Также челябинцев призывают не затягивать с обращением к докторам в пандемию. Важно начать лечение в первые семь дней болезни.