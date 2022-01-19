В Челябинске 26 января откроют первую ковидную поликлинику

﻿Под специализированное учреждение переоборудуют грязелечебницу ГКБ № 1

В Челябинске откроют ковидную поликлинику на базе третьей поликлиники ГКБ № 1, которую жители города называют грязелечебницей. Первых пациентов она сможет принять через неделю, 26 января. О решении властей первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт сообщила в среду, 19 января, на брифинге по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионе.

«Принято решение открыть ковидную поликлинику в центре Челябинска на базе грязелечебницы. Обратиться в нее смогут все жители города, если чувствуют недомогание и катаральные явления. Там будут проводить экспресс-тестирование на коронавирус, чтобы максимально быстро получить результат. В случае положительного — передавать актив в поликлинику по месту жительства и выдавать лекарства», — рассказала Ирина Гехт.

В Челябинской области, по словам Ирины Гехт, есть в запасе 150 тысяч экспресс-тестов. Они дают результат через 15 минут. По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в ближайшее время будет закуплено еще 500 тысяч.

Ковидная поликлиника будет организована по принципу вакцинального пункта с достаточным количеством кабинок. При необходимости перейдет на круглосуточный режим работы.

«Это точно разгрузит поликлиники. Аналогичная поликлиника откроется на базе больницы № 3 в Магнитогорске. Ориентируемся тоже на 26 января. Потом посмотрим по Миассу и Златоусту, чтобы у людей была возможность быстро подъехать, оттестироваться и получить рекомендации врача. Эта поликлиника будет открыта для тех, кто точно чувствует себя заболевшим», — уточнила Ирина Гехт.

Обратиться в ковидные поликлиники смогут люди независимо от наличия челябинской или магнитогорской прописки. Как объяснила первый заместитель губернатора Челябинской области, информация о дистанционном открытии больничного для них будет передаваться в поликлиники по месту жительства.