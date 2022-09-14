Три поликлиники для пациентов с коронавирусом откроют в Челябинске

Рассказываем, когда они примут первых пациентов

В Челябинске откроют три центра для приема пациентов с симптомами коронавируса. Первый из них — на базе студенческой поликлиники ГКБ № 2 на проспекте Ленина, 82 — начнет работать с сегодняшнего дня. Об этом 14 сентября сообщила министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева.

«Открываем в Челябинске три амбулаторных ковидных центра, которые будут работать конкретно для этой группы пациентов. В настоящее время есть потребность в таком количестве структурных подразделений. Они смогут принимать пациентов абсолютно из любого района и города Челябинской области», — рассказала Агата Ткачева.

Министр здравоохранения уточнила, что сегодня открывается ковидный центр на проспекте Ленина, 82 на базе студенческой поликлиники ГКБ № 2, в пятницу, 16 сентября, — в ГКБ № 5 (на улице 3-го Интернационала, 69), в понедельник, 19 сентября, — в ГКБ № 1 на Днепровской.

Напомним, за минувшие сутки в Челябинской области медики провели более четырех тысяч тестов на коронавирус и получили 808 положительных результатов, среди заболевших есть 78 школьников.

В Челябинске для госпитализации пациентов с коронавирусом работают три ковидные базы. Одна из них предназначена для больных, которым нужен диализ.

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