Еще 528 человек заболели коронавирусом за день в Челябинской области

Минздрав озвучил суточную сводку на 12 октября 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области медики провели более 7,2 тысячи тестов на коронавирус и получили 528 положительных результатов, среди заболевших есть 16 школьников, сообщает сегодня, 12 октября, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 541 человека. Продолжают лечение 7 тысяч 817 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умерли 5 пациентов. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 166 человек.

Эпидемиолог Александр Выгоняйлов дал прогноз по коронавирусу на полгода. Он объяснил, почему заболеваемость пошла на спад, но растет смертность.

Опрос показал, что каждый пятый челябинец опасается новой волны коронавируса. При этом только 2% южноуральцев используют средства индивидуальной защиты.