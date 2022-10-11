Еще 536 человек заболели коронавирусом за день в Челябинской области

Минздрав озвучил суточную сводку на 11 октября 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области медики провели более 4,6 тысячи тестов на коронавирус и получили 536 положительных результатов, среди заболевших есть 17 школьников, сообщает сегодня, 11 октября, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 628 человек. Продолжают лечение 7 тысяч 835 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умерли 6 пациентов. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 161 человека.

Эпидемиолог дал прогноз по коронавирусу на полгода. Александр Выгоняйлов объяснил, почему заболеваемость пошла на спад, но растет смертность.