За минувшие сутки в Челябинской области медики провели более 4,6 тысячи тестов на коронавирус и получили 536 положительных результатов, среди заболевших есть 17 школьников, сообщает сегодня, 11 октября, Минздрав Челябинской области.
Накануне с больничного по ковиду выписали 628 человек. Продолжают лечение 7 тысяч 835 пациентов.
Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умерли 6 пациентов. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 161 человека.
Эпидемиолог дал прогноз по коронавирусу на полгода. Александр Выгоняйлов объяснил, почему заболеваемость пошла на спад, но растет смертность.Каждый пятый челябинец опасается новой волны коронавируса. При этом только 2% южноуральцев используют средства индивидуальной защиты.