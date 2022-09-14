Еще 808 человек заболели коронавирусом за день в Челябинской области

Минздрав озвучил суточную сводку на 14 сентября 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области медики провели более четырех тысяч тестов на коронавирус и получили 808 положительных результатов, среди заболевших есть 78 школьников, сообщает сегодня, 14 сентября, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 422 человека. Продолжают лечение 10 тысяч 367 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умерли два пациента. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 64 человек.

В Челябинске пациентов с коронавирусом принимают три ковидные базы. Одна из них предназначена для больных, которым нужен диализ.



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