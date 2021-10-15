Кого в Челябинской области могут уволить за отказ от прививки против коронавируса

В регионе началась обязательная вакцинация от ковида сотрудников нескольких отраслей

Главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов объявил обязательную вакцинацию для сотрудников нескольких отраслей. И хотя в постановлении за его подписью нет ни слова об отстранении непривитых сотрудников от работы, многие опасаются — не грозит ли им увольнение.

Разбираемся, кого все-таки могут отстранить от работы, а то и уволить. Чтобы правильно оценить ситуацию, наш эксперт — челябинский адвокат по трудовому праву, кандидат юридических наук Полина Портянова предлагает разделить всех работников на три группы.

У ПЕДАГОГОВ ВЫБОРА НЕТ

Еще 15 июля 1999 года в правительстве РФ приняли важное постановление № 825, где перечислены все категории работников, которые подлежат безоговорочной вакцинации от различных болезней по эпидпоказаниям.

Среди них — педагоги, а также медики, которые по долгу службы работают с компонентами крови. Так как в России вакцина от коронавируса включена в календарь вакцинации по эпидпоказаниям, эти работники должны привиться от новой инфекции безоговорочно.

«В соответствии со ст. 76 Трудового кодекса работодатель обязан отстранять от работы непривитых сотрудников из этого списка. Причем зарплата за весь период отстранения от работы выплачиваться не будет, трудовой стаж работнику не зачтут. Если сотрудник решит оспорить это в суде, то с большой долей вероятности суд проиграет», — говорит Полина Портянова.

Если работодатель не отстранит таких людей от работы, то его самого могут оштрафовать.

Отстранение от работы может длится бессрочно. А вот уволить сотрудника за отсутствие прививки нельзя. Но юрист полагает, что в этом случае работодатель может уволить подчиненного по другим основаниям, например по сокращению штатов.

Хотя до этого вряд ли дойдет. Обычно люди не хотят терять ни зарплату, ни место работы и все-таки идут ставить прививку.

КТО В СПИСКЕ — ДОЛЖЕН ПРИВИТЬСЯ

Вторая категория работников — это люди, чья сфера деятельности упомянута в постановлении главного санитарного врача региона. Помимо педагогов Анатолий Семенов обязал привиться госслужащих, медиков и работников сферы услуг — полный перечень смотрите на нашем сайте.

«В России есть федеральный закон о санитарном эпидемиологическом благополучии населения. В его статье под номером 51 сказано, что главный санитарный врач региона имеет право издавать постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Это и сделал Анатолий Семенов в Челябинской области. Его постановление полностью соответствует федеральным законам», — замечает Полина Портянова.

В отличие от других регионов, где принимали такие же документы, в постановлении южноуральского Роспотребнадзора нет указания отстранять непривитых сотрудников от работы. Однако сказано, что работодатель обязан проконтролировать ход вакцинации. То есть фактически он обязан проследить за тем, чтобы его подчиненные были привиты. И не 50-60-70-80% от коллектива, а все работники.

«Работодатель обязан направить сотрудников на вакцинацию или пригласить вакцинальную бригаду к себе. В противном случае его могут привлечь к административной ответственности, оштрафовать. И хотя вопрос об обязательности отстранения непривитых работников из указанной категории законодательством прямо не разрешен, комплексное толкование норм права позволяет допустить законность такого отстранения», — считает Полина Портянова.

Сейчас в Челябинской области много самозанятых граждан. Формально эти сотрудники могут трудиться на территории предприятия, но без оформления в штат — по особому договору. Нужно ли ставить прививки им?

«Все они должны быть вакцинированы в том числе. Однако работодатель не сможет предпринять в отношении таких сотрудников никакие меры: отстранить от работы или уволить, так как самозанятые граждане не состоят с предприятием в трудовых отношениях», — говорит Полина Портянова.

КТО НЕ ПОПАЛ НА КАРАНДАШ

Третья категория работников — это те, кто не упомянут ни в федеральном, ни в местном постановлении.

«Принуждать их к прививке начальник не имеет права. Если возникнет спорная ситуации, они легко выиграют суд», — говорит Полина Портянова.

На деле руководители отдельных организаций издают внутренние документы, в которых предписывают коллективу поставить профилактические прививки.

«Такие приказы не имеют законной силы. Сотрудник может оспорить распоряжение директора в суде и выиграет суд», — говорит Полина Портянова.

Также стоит учесть, что вакцинации не подлежат работники с медотводом. Кому в Челябинской области положен медицинский отвод при вакцинации от ковида, читайте в отдельном материале.

Как в Челябинской области записаться на вакцинацию и где поставить прививку, читайте на сайте Первого областного информагентства.

В Челябинской области также открыли 12 круглосуточных пунктов вакцинации от ковида. Они работают в крупных больницах по всему региону.

Между тем челябинский пульмонолог рассказал о непредсказуемости новых штаммов коронавируса. И объяснил, почему вакцина лучше приобретенного во время болезни иммунитета. Кстати, самыми уязвимыми для ковида все еще остаются пожилые южноуральцы в возрасте 60+.

