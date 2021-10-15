Как в Челябинской области получить медотвод от прививки против коронавируса

И кому нельзя прививаться

В Челябинской области введена обязательная вакцинация против коронавируса для работников нескольких отраслей. Непривившихся могут отстранить от работы. Но существует несколько поводов, по которым прививка противопоказана. В этом случае можно и нужно получить медотвод. В каком случае можно рассчитывать на медотвод, как долго действует медотвод и как выглядит документ, подтверждающий право не делать прививку, читайте в материале Первого областного информагентства.

Сейчас на Южном Урале при вакцинации применяют четыре вакцины от коронавируса — это «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт». Несмотря на различия в их составе, противопоказания у них общие.

Попробуем перечислить самые общие поводы для медотвода.

ВОЗРАСТ

Вот-вот на рынке должна появиться вакцина для подростков от 12 до 17 лет. Но пока прививки от коронавируса делают лишь взрослым, с 18 лет.

И еще: людям за 60 рекомендованы не все вакцины. Обычно пожилым вводят препарат «Спутник V» — он доказал свою безопасность и эффективность при вакцинации пенсионеров. Но прямого запрета на постановку других вакцин людям зрелого возраста нет. И каждый случай следует обсуждать с лечащим доктором и терапевтом.

«Прямого запрета на вакцинацию пожилых какой-то из вакцин нет, но в инструкции к „Спутнику V“ говорится, что она показана для введения людям старшего возраста», — говорит главный терапевт Челябинской области Анна Мищенко.

Время действия медотвода: пока ребенку не исполнится 18 лет.

БЕРЕМЕННОСТЬ

Медотвод может получить женщина на ранних сроках беременности. После 22-й недели ставить прививки можно и нужно. Заражение коронавирусом осложняет беременность и зачастую ведет к преждевременным родам.

Время действия медотвода: до 22-й недели беременности.

ТЯЖЕЛАЯ РЕАКЦИЯ НА ПРИВИВКИ

Прививку от ковида не делают тем пациентам, которые уже имели в анамнезе тяжелую аллергическую реакцию на введение любых вакцин. Речь идет об отеке Квинке и анафилактическом шоке. Остальных аллергиков можно прививать во время ремиссии.

Если после введения первой дозы вакцины от коронавируса у пациента поднималась высокая температура (40 градусов и выше), вторую прививку также делать не станут.

Время действия медотвода: бессрочно.

ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ НЕДУГОВ

Сахарный диабет, сердечно-сосудистые проблемы не дают право на медотвод, если болезнь в ремиссии. Напротив, хроникам даже показано прививаться, так как прививка спасет их от реанимации и ИВЛ.

Даже онкобольным советуют прививаться, если в этот момент они не проходят курс химиотерапии.

Время действия медотвода: месяц после выздоровления.

ОСТРАЯ ФАЗА КАКОЙ-ТО БОЛЕЗНИ

Насморк, температура и кашель, а также другие проявления острых респираторных или инфекционных болезней — это прямой медотвод от прививки. Прививаться можно только здоровым.

Время действия медотвода: две-четыре недели после выздоровления.

КОРОНАВИРУС

Делать прививку после болезни рекомендуют через полгода с момента выздоровления. И независимо от наличия антител.

«Наличие антител не является поводом для медотвода даже при высоком титре. Если после болезни прошло полгода, нужно вакцинироваться или ревакцинироваться. Потому что штамм „дельта“ требует совершенно других нейтрализующих вирус доз, а все последние поступления вакцины „Спутник V“ адаптированы под штамм „дельта“», — говорит главный пульмонолог Челябинской области Владимир Антонов.

Время действия медотвода: полгода после выздоровления.

Если работодатель заставляет вас прививаться, но вы имеете право на медотвод, нужно взять официальный документ в поликлинике.

«Сегодня справка о медотводе — это медицинский бумажный документ, который выдается иммунологической комиссией в поликлинике либо узким врачом-специалистом, на это уполномоченным. Это не диагноз, работодателю не нужно вникать в причину медотвода. Ему достаточно иметь такой документ», — говорит главный инфекционист Челябинска Екатерина Стенько.

Какие санкции могут грозить непривитым, читайте в отдельном материале.

Между тем челябинский пульмонолог рассказал о непредсказуемости новых штаммов коронавируса. И объяснил, почему вакцина лучше приобретенного во время болезни иммунитета. Кстати, самыми уязвимыми для ковида все еще остаются пожилые южноуральцы в возрасте 60+.



Как в Челябинской области записаться на вакцинацию и где поставить прививку, читайте на сайте Первого областного информагентства.

В Челябинской области также открыли 12 круглосуточных пунктов вакцинации от ковида. Они работают в крупных больницах по всему региону.