Где в Челябинской области найти круглосуточные пункты вакцинации от коронавируса

Приводим полный список медорганизаций

Минздрав Челябинской области пошел навстречу занятым южноуральцам и открыл на территории региона 12 пунктов вакцинации, где прививку от коронавируса можно поставить круглые сутки. Приводим полный перечень таких клиник.

Районная больница, приемный покой терапевтического отделения.

Магнитогорск

Городская больница № 1, приемный покой хирургического отделения.

Касли

Районная больница, приемный покой.

Катав-Ивановск

Районная больница, приемный покой.

Кыштым

Городская больница им. Силаева, приемный покой.

Карабаш

Городская больница, приемный покой.

Село Миасское

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21).

Верхний Уфалей

Городская больница, приемный покой стационара.

Варна

Районная больница, приемный покой.

Троицк

Медпункт ж/д вокзала.

Карталы

Городская больница, приемный покой стационара.

Челябинск

Городская клиническая больница № 2.

Напомним, в Челябинской области введена обязательная вакцинация чиновников, педагогов, медиков и сотрудников сферы обслуживания. Как в Челябинской области записаться на вакцинацию и где поставить прививку, читайте на сайте Первого областного информагентства.

Между тем главный пульмонолог Челябинской области осудил врачей, которые отговаривают от прививок. Владимир Антонов также назвал оправданным введение QR‑кодов и обязательную вакцинацию работников некоторых отраслей.

Напомним, с 18 октября на Южном Урале начнет действовать система допуска на массовые мероприятия по QR-кодам. Читайте также: как получить антиковидный QR-код в Челябинской области и как долго он действует. Отвечаем на самые популярные вопросы по QR-кодам на Южном Урале. Власти области допустили, что действие QR-кодов будет расширено.