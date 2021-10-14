Главный пульмонолог Челябинской области осудил врачей, которые отговаривают от прививок

Владимир Антонов также назвал оправданным введение QR‑кодов и обязательную вакцинацию работников некоторых отраслей

Главный внештатный пульмонолог Челябинской области Владимир Антонов осудил коллег, которые отговаривают южноуральцев от профилактических прививок во время пандемии коронавируса. Слова Антонова в четверг, 14 октября, цитирует пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Медицинские работники, имеющие первый контакт с больными, должны в первую очередь вакцинироваться сами и на собственном примере мотивировать своих пациентов. Печально слышать, когда врач отговаривает от вакцинации, это недопустимо в сегодняшнее время», — заявил Владимир Антонов.

По словам главного пульмонолога региона, реальных и обоснованных противопоказаний для прививки очень мало. И если мы хотим очередного локдауна, то единственный способ остановить циркуляцию вируса и избежать локдауна всех отраслей — ставить прививки и соблюдать меры профилактики.

Также Антонов назвал оправданным введение QR-кодов и обязательной вакцинации на территории региона.