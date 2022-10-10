Еще 568 человек заболели коронавирусом за день в Челябинской области

Минздрав озвучил суточную сводку на 10 октября 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области медики провели более 6,5 тысячи тестов на коронавирус и получили 568 положительных результатов, среди заболевших есть 18 школьников, сообщает сегодня, 10 октября, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 626 человек. Продолжают лечение 7 тысяч 933 пациента.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умерли 4 пациента. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 155 человек.

Эпидемиолог дал прогноз по коронавирусу на полгода. Александр Выгоняйлов объяснил, почему заболеваемость пошла на спад, но растет смертность.