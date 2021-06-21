Алексей Текслер привился от коронавируса «Спутником V»

На вакцинацию глава Челябинской области приехал в одну из старейших больниц региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер привился от коронавируса. Вакцину от ковида ему ввели в понедельник, 21 июня, в челябинской ГКБ № 1, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Это вторая попытка Алексея Текслера защитить себя от опасной инфекции. В первый раз губернатор хотел привиться в марте этого года. Накануне процедуры он сдал анализ на антитела, но оказалось, что глава региона уже перенес болезнь бессимптомно: в его крови нашли антитела к CОVID-19. Сегодня Текслер решил привиться, чтобы не заболеть во время третьей волны эпидемии.

«Вакцинация — это в первую очередь ответственность, перед людьми, с которыми ты общаешься, работаешь, перед семьей. Мы видим, что заболеваемость в регионе растет, у нас все больше заражений. Поэтому реально противопоставить росту заболеваемости мы можем только вакцинацию. Здесь важно, чтобы у нас был коллективный иммунитет. Сейчас темпы вакцинации в регионе подросли — нас это радует. Но их надо наращивать — это очевидно. Я призываю всех и каждого, кто еще не вакцинировался, даже если вы переболели, все равно пройти вакцинацию. Нам крайне важно, чтобы в нашем регионе была благополучная эпидситуация, и это зависит только от нас», — заявил Алексей Текслер после того, как поставил прививку.

Кстати, в декабре прошлого года Алексей Текслер сознательно отказался от «Cпутника V», чтобы первыми могли привиться медики и другие группы риска.



Ранее первый вице-губернатор Ирина Гехт отмечала, что процент привитых в руководстве Челябинской области приближается к ста. Около 40 процентов сотрудников правительства Челябинской области, по ее словам, также привиты, а еще 20 процентов переболели и имеют высокие антитела. Чтобы предотвратить третью волну пандемии, до сентября в Челябинской области хотят привить не менее миллиона взрослых, то есть порядка 60 процентов всего взрослого населения.

Кстати, в минувшие выходные мобильные бригады медиков привили от коронавируса 1 786 южноуральцев. До этого число привитых за выходные практически не превышало тысячи человек. Так что последнюю «явку» на вакцинацию можно назвать рекордной.

Напомним, каждому привившемуся рекомендовано предоставлять выходной. С таким предложением на прошлой неделе выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Также стало известно, что с 1 июля переболевшие коронавирусом смогут пройти углубленную диспансеризацию.

Кроме того, в Челябинске началась вакцинация от коронавируса собак и кошек.