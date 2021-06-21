За выходные в ТРК Челябинской области привили рекордное число южноуральцев

Мобильные бригады медиков также работали в поликлиниках, парках и садовых товариществах

В минувшие выходные мобильные бригады медиков привили от коронавируса 1 786 южноуральцев. Это примерно в два раза больше, чем было привито во время выездных акций в предыдущие выходные, сообщает Минздрав Челябинской области.

Последние недели число привитых за выходные практически не превышало тысячи человек. Так что последнюю «явку» на вакцинацию можно назвать рекордной.

Вероятно, активность южноуральцев вызвана двумя причинами. Накануне глава региона попросил работодателей выделять привившимся один выходной. Это необходимо, чтобы люди могли провести первый день после вакцинации дома, в комфортной для себя обстановке.

К тому же в России в целом обострилась эпидситуация по ковиду. Многие регионы ввели различные ограничения из-за резкого роста числа больных. Так, в Челябинской области отменили несколько статусных фестивалей. Кроме того, предприятиям сферы услуг рекомендовали привить от коронавируса свой персонал.

За минувшие сутки в Челябинской области коронавирусом заразились 103 человека. Число вновь заболевших впервые за много недель превысило число выписанных из ковидных госпиталей.

А тем временем переболевшие коронавирусом южноуральцы смогут пройти углубленную диспансеризацию в своих поликлиниках.