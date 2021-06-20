Переболевшие коронавирусом россияне смогут пройти углубленную диспансеризацию

Обследование предусматривает два этапа

Россияне, переболевшие коронавирусом, будут проходить углубленную диспансеризацию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба федерального правительства.

Известно, что углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа. Сначала пациентам назначат такие процедуры, как: общий и биохимический анализы крови; измерение насыщения крови кислородом; тест с 6-минутной ходьбой; измерение функций внешнего дыхания; рентген грудной клетки; анализ на определение концентрации D-димера в крови. Затем переболевших осмотрит врач-терапевт.

«По результатам обследований врачи определят риски и признаки развития хронических заболеваний и при необходимости, для уточнения диагноза, направят пациента на второй этап, который включает в себя: эхокардиографию; КТ легких; допплеровское исследование сосудов нижних конечностей»,— сообщают в пресс-службе правительства РФ.

Если по результатам обследования у пациентов будут обнаружены хронические заболевания или риски их возникновения, то им будет назначено необходимое лечение.

Список медицинских организаций, где можно будет пройти углубленную диспансеризацию, будет доступен на сайте Госуслуг и на официальных сайтах региональных органов здравоохранения.