Сергей Калинин признался, что не сразу понял новый логотип «Трактора»

Капитан челябинцев оценил изменение визуального стиля команды.

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Капитан «Трактора» Сергей Калинин признался, что не сразу понял новый логотип челябинской команды. Нападающий в эфире программы «Свободный лёд» на ОТВ заявил, что ему понадобилось время, чтобы привыкнуть к обновлённому визуальному стилю «чёрно-белых».



Сергей Калинин отметил, что изменить уже привычный для болельщиков и соперников логотип стало смелым решением. Нападающий вспомнил свои предыдущие игры против «Трактора» и добавил, что начиная с юниорских лиг на форме «чёрно-белых» был нарисован белый медведь. Форвард отметил, что не читал отзывы, но выразил уверенность, что болельщикам понравились изменения.

«А кому не понравилось, возможно, им нужно время, чтобы привыкнуть к новому. Даже я, когда впервые увидел новый логотип на презентации, не сразу понял, что нарисовано. Потом привык, посмотрел на него издалека, и всё стало очевидно»,— рассказал капитан «Трактора» Сергей Калинин.

Полную версию интервью Сергея Калинина смотрите сегодня, 15 октября, на ОТВ в программе «Свободный лёд». Она выйдет в эфир сразу после окончания матча «Северсталь» — «Трактор».

Напомним, челябинская команда изменила фирменный стиль летом этого года. Привычного белого медведя, разгрызающего клюшку, заменил обновлённый логотип в виде головы зверя с вписанной в неё буквой «Т».

Изменения вызвали противоречивые чувства у болельщиков. Одни похвалили разработчиков — студию Quberten и заказчиков за смелость, другие начали требовать возвращения привычного логотипа. Досталось от критиков и новому шрифту челябинцев. Некоторые увидели в первой букве слова «Трактор» букву «М», из-за чего название можно прочитать как «Мрактор». В итоге дизайнеры из Quberten ответили на критику в свой адрес.